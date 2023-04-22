Названо число высланных из Берлина российских дипломатов «Подъём»: Германия выслала 20 российских дипломатов

Фото: germany.mid.ru

Германия выслала из страны 20 российских дипломатов, передает «Подъём» со ссылкой на МИД РФ. В российском внешнеполитическом ведомстве пообещали дать зеркальный ответ на враждебные действия ФРГ.

Теперь немцы будут покидать Россию, — сообщил источник.

«Подъём» ранее сообщал, что самолет Ил-96 специального летного отряда «Россия» забрал из Берлина высланных из Германии российских дипломатов.

В МИД России осудили действия Берлина, отметив, что немецкая сторона продолжает демонстративно разрушать двусторонние отношения. Кроме того, в ведомстве отметили, что ФРГ нарушила обещание не афишировать высылку дипломатов. Немецкие власти сообщили об этом СМИ, которые регулярно используют «для организации контролируемых утечек и информационных вопросов», заявили в МИД.

В начале апреля политолог Сергей Марков призвал арестовать министра иностранных дел Германии Анналену Бербок и предать ее международному трибуналу за соучастие в военных преступлениях киевского режима. Он также обвинил главу немецкого ведомства во лжи в ответ на ее слова о вине России во вступлении Финляндии в НАТО из-за нарушения норм международного права.