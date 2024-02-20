Названа сумма крупнейшего пакета военной помощи Швеции для Украины Bloomberg: Швеция отправит Украине пакет военной помощи на $680 млн

Фото: МО Украины

Швеция предоставит Украине 15-й пакет военной помощи на сумму около $680 млн, заявил министр обороны страны Пол Юнсон. По его словам, которые приводит Bloomberg, дотация станет крупнейшей из всех, что Стокгольм направлял Киеву.

Мы направим Украине военную помощь на сумму 7,1 млрд шведских крон, — заявил Юнсон.

Уточняется, что в новый пакет войдут десять десантно-штурмовых катеров Sridsbat 90 (CB90), 20 десантных катеров G-класса, мины, торпеды, артиллерийские боеприпасы, ПЗРК Robotsystem 70, противотанковые управляемые ракеты, противотанковые гранатометы Carl Gustaf, гранаты и другие образцы вооружений.

Данный пакет стал пятнадцатым по счету, в общей сложности Швеция направила Украине военную помощь на $2,9 млрд. Часть средств в рамках предстоящей дотации пойдет на обучение украинских военных и закупку бронетехники.

Ранее Болгария объяснила задержки поставок 100 бронетранспортеров Украине проблемами с финансированием. При этом уточняется, что София попросила НАТО покрыть транспортные расходы.

Кроме того, в январе координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что США прекратили поставки оружия и военной техники на Украину из-за отсутствия бюджетных средств. Он подтвердил, что последний пакет из имеющихся запасов был передан Киеву.