Названа возможная причина столкновения пассажирских поездов в Чехии

Железнодорожная катастрофа двух поездов на юго-востоке Чехии, вероятнее всего, произошла из-за грубой ошибки машиниста международного экспресса Ex 351 Мюнхен — Прага, который не остановился на запрещающий сигнал. Об этом заявил глава Минтранса страны Карел Гавличек, сообщает РИА Новости.

Судя по всему, экспресс должен был остановиться перед навесной табличкой «Стой!», но он не остановился, поехал дальше и столкнулся с пассажирским поездом, — заявил министр.

По его словам, вся техника нормально функционировала, но нельзя предотвратить человеческую ошибку.

Ранее у села Милавче в районе города Домажлице в Чехии столкнулись два пассажирских поезда. По предварительным данным, пострадали 50 человек. Пострадавшим оказывается медицинская помощь. Выясняются все обстоятельства случившегося.

4 мая в Мексике пассажирский поезд упал с моста. Авария произошла на линии в Мехико. При падении вагонов умерли 13 человек, ещё 70 пострадали. Крушение произошло на юго-западе столицы между станциями «Оливос» и «Тесонко».