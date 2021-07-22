Названа причина появления русофобии у детей в Эстонии

Невозможность обучаться в русских школах делает русских детей в небольших городах Эстонии русофобами. Об этом заявил в ходе видеоконференции Форума соотечественников председатель правления НКО «Русская школа Эстонии», правозащитник Мстислав Русаков.

По словам Русакова, если русский ребёнок посещает эстонскую школу, он, скорее всего, «станет эстонцем».

Причём даже есть такая тенденция, что такие дети становятся большими эстонцами, чем сами эстонцы — они стесняются своих корней, родителей, у них ярче проявляется русофобия, — подчеркнул правозащитник.

По его словам, гимназическое образование в старших классах — с 10-го по 12-й — в Эстонии переведено на национальный язык. Это означает, что не менее 60% программы должно преподаваться на национальном языке.

Также Русаков рассказал о локальных проблемах на уровне школ в небольших городах страны.

Помимо общей кампании по эстонизации российского образования есть локальные моменты, когда на местном уровне в каком-нибудь маленьком городе, где население не очень большое и где русские находятся в меньшинстве, закрывают русские школы. В результате дети вообще лишаются возможности обучаться на русском языке и вынуждены идти в эстонскую школу, — сообщил он.

Так, в ноябре 2019 года Кейлаское городское собрание проголосовало за слияние эстонской школы с единственной в городе русской основной школой. В результате учебное заведение было преобразовано в единую госгимназию с обучением на эстонском языке. На русском языке дети смогут частично учиться только со второго по девятый класс.

При этом русские дети не были приняты в первый класс, если они недостаточно владели эстонским языком. Таким образом, они оказались лишены права на образование в принципе, отметил Мстислав Русаков.