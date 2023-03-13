ВСУ несут большие потери в Артемовске (переименован в Бахмут) на фоне проблем с отсутствием возможности эвакуировать раненых, пишет газета Wall Street Journal. Отмечается, что мощеные дороги находятся под обстрелом российских войск, а из-за распутицы украинские войска не могут воспользоваться грунтовыми дорогами.

Украинские войска несут большие потери в Бахмуте, особенно сейчас, когда мощеные дороги больше недоступны для подвоза боеприпасов и эвакуации раненых, а альтернативные грунтовые дороги непроходимы для многих колесных транспортных средств, — говорится в статье.