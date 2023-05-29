«НАТО хочет войны»: сербский политолог объяснил цель столкновений в Косово Политлог Стеван Гайич заявил, что албанцы и НАТО хотят выгнать сербов с севера Косово

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Конфликт на севере Косово только ухудшается, албанцы и силы контингента НАТО в Косово и Метохии (KFOR) намерены выгнать сербов с севера, тем самым сделав «зачистку», заявил NEWS.ru политолог Стеван Гайич. По его словам, остановить происходящее может только НАТО, и нежелание Альянса делать это означает дальнейшую эскалацию и новую войну.

На самом деле албанцы и НАТО хотят выгнать сербов даже с севера, то есть сделать «чистку». Сербы, конечно, не смотрят на это спокойно, и буквально час назад албанцы напали на сербов, началась перестрелка, — сказал он.

Эксперт указал, что недавно премьер-министр органов временного правления Косово решил напасть на сербов. За этим, по словам Гайича, стоят нелегальные выборы, которые провели в северных общинах. Сербы составляют там 97% населения, тогда как в этих выборах участвовали оставшиеся 3% албанцев .

Силой были заняты общины и теперь вместо того, чтобы международные силы успокоили албанских силовиков, они пришли их поддержать, вопреки тому, что говорят официальные западные представители, — подчеркнул Гайич.

Ранее силы контингента НАТО блокировали подступы к зданиям муниципалитетов на севере региона, перед кордонами массово протестовали косовские сербы. Причиной обострения стали выборы официальных лиц. Сербы бойкотировали голосование, в результате чего победили косовские албанцы, вследствие чего начались протесты.