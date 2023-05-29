В Косово миссия НАТО оцепила здания муниципалитетов

Фото: AP/ТАСС

Силы контингента НАТО в Косово и Метохии (KFOR) блокировали подступы к зданиям муниципалитетов на севере региона, перед кордонами массово протестуют косовские сербы, сообщает Kosovo online. Местные жители требуют отведения косовской полиции и отзыва косовоалбанских мэров. Отмечается, что самая напряженная обстановка в Звечане, там толпа попыталась силой проникнуть к зданию муниципалитета, но ее остановила полиция.

Причиной обострения стали выборы официальных лиц. Сербы бойкотировали голосование, в результате чего победили косовские албанцы, вследствие чего начались протесты. Президент Сербии Александр Вучич привел армию в состояние максимальной готовности

Большое число военнослужащих KFOR со средствами для разгона демонстраций распределены утром близ зданий муниципалитетов Звечан, Лепосавич и Зубин-Поток. За ними находятся крупные силы косовской полиции, которые не позволяют косовским сербам подойти к зданиям, — говорится в сообщении.

Ранее министр обороны Сербии Милош Вучевич рассказал, что подразделения сербской армии распределяются возле административной линии с Косово и Метохией. По его словам, в ближайшее время все сербские военные подразделения займут свои позиции. Глава ведомства подчеркнул, что Белград «не собирается играть в военные игры», но существуют «всем известные красные линии».