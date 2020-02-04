https://static.news.ru/photo/23e813d8-473e-11ea-b3b7-fa163e074e61_660.jpg Фото: gendarmerie/twitter.com

Мужчина с ножом, напавший на жандармов в коммуне Дьёз во Франции, был солдатом-стажёром.

Незадолго до нападения в полицию позвонил неизвестный и сообщил, что готовит атаку в департаменте Мозель от имени запрещённой в России террористической организации «Исламское государство».

Было подтверждено, что злоумышленник был молодым солдатом, в течение двух месяцев проходил начальную подготовку и в настоящее время был на испытательном сроке, — прокомментировала министр вооружённых сил Флоранс Парли.

Как ранее писал NEWS.ru, нападавший ранил одного из жандармов в руку, после чего был обезврежен. Сейчас он находится в госпитале.