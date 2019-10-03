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Банкротство британского туроператора Thomas Cook привело к тому, что пляжи популярного у англичан испанского курорта на острове Майорка опустели и стали похожи на города-призраки.

The Mirror пишет, что закрытие компании также привело к крупнейшей репатриации в мирное время со времён Второй мировой войны сотен тысяч британских туристов, оказавшихся за границей. Компании, работающие в сфере...