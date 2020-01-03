https://static.news.ru/photo/732757c6-2e64-11ea-9a12-fa163e074e61_660.jpg Фото: AP/TASS

Мужчина, который напал на людей в городе Вильжюиф недалеко от французской столицы, страдал психическим заболеванием. Его зовут Натан.

Кроме того, по данным электронной базы местной полиции, преступник не содержится в списке радикальных исламистов, передаёт BFM. Однако сотрудники правоохранительных органов знали о нём как о мелком хулигане.

По данным France-Presse, при обыске дома у подозреваемого нашли религиозные предметы.

Как ранее писал NEWS.ru, вооружённый ножом мужчина ранил троих человек в парке на юго-восточной окраине Парижа. Сотрудники полиции застрелили нападавшего.