Мужчина, который напал на людей в городе Вильжюиф недалеко от французской столицы, страдал психическим заболеванием. Его зовут Натан.
Кроме того, по данным электронной базы местной полиции, преступник не содержится в списке радикальных исламистов,
По данным France-Presse, при обыске дома у подозреваемого
Как ранее писал NEWS.ru, вооружённый ножом мужчина ранил троих человек в парке на юго-восточной окраине Парижа. Сотрудники полиции застрелили нападавшего.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен