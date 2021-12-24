«Нафтогаз» оценил запасы крупнейших месторождений газа на Украине

Крупнейшие месторождения газа на Украине истощены и находятся на финальной стадии эксплуатации, отмечается в релизе пресс-службы «Нафтогаза». Как пояснили в компании, в ряде месторождений опустошённость иногда достигает 80%.

Наши крупнейшие месторождения газа достаточно истощены и находятся на финальной стадии эксплуатации. Мы так давно добываем, что опустошенность месторождений иногда достигает 80%, — говорится в сообщении.

В «Нафтогазе» добавили, что в настоящее время компания работает над увеличением собственной добычи газа, применяя новые технологии и разрабатывая перспективные участки недр.

При этом «Нафтогазу» придётся занимать деньги для покупки газа. В 2022 году компания планирует разместить евробонды на более чем $1 млрд, передаёт РИА Новости.

В октябре глава «Нафтогаза» Юрий Витренко сообщал, что потенциальных запасов газа в стране около 600 млрд кубов, однако для их подтверждения необходимы инвестиции на $20 млрд.

Как заявил депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Артём Дмитрук, на Украине добываются миллиарды «тайных» кубометров газа и страна может быть даже экспортёром голубого топлива. От «классных схем» власти не отказываются из-за «откатов» в офис президента Украины. Таких объёмов добычи, по его мнению, хватило бы и для обеспечения населения и промышленности Украины, и для экспорта.

Ранее премьер-министр страны Денис Шмыгаль заявил, что запасов газа в украинских ПХГ достаточно, чтобы пройти отопительный сезон. Он подчеркнул, что есть ряд нюансов, но глобально они на ситуации не скажутся. Относительно запасов угля премьер-министр призвал «смотреть на контекст мирового экономического и энергетического кризиса», когда угля «не хватает никому».