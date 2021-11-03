В Раде рассказали о «тайной» добыче украинского газа

Депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Артём Дмитрук заявил, что на Украине добываются миллиарды «тайных» кубометров газа. От «классных схем» власти не отказываются из-за «откатов» в офис президента Украины, пояснил он в эфире телеканала «Наш».

Дмитрук подчеркнул , что страна может быть экспортёром голубого топлива.

Я открою для всех страшную тайну: ни для кого не секрет, что 40% экономики в нашей стране находится в тени. Отрасль добычи — одна из самых коррумпированных, где можно больше всего украсть. <...> Так я вам скажу: если 40% экономики нашей страны находится в тени, то исходя из этого мы добываем (и спекулянты, и государство Украина) 34 миллиарда кубометров газа, — пояснил депутат.

Он уточнил, что таких объёмов добычи хватило бы и для обеспечения населения и промышленности Украины, и для экспорта. Поскольку Украина только покупает газ, властям следует в срочном порядке провести ревизию газодобывающей отрасли.

По мнению депутата, во главе «Нафтогаза Украины» стоят «негодяи и воры», в частности глава компании Юрий Витренко. Дмитрук считает, что Витренко держат на должности только потому, что тот «делает классные схемы и откаты» в офис президента Украины.

Ранее стало известно, что Россия в ноябре сократила поставки газа на Украину, однако эти ограничения не должны повлиять на украинский рынок, заявил глава комитета Верховной рады по вопроса ЖКХ и энергетики Андрей Герус. Сокращение голубого топлива, по подсчётам Геруса, составило порядка 70%. Также он сообщил, что Россия якобы остановила и транзит угля из Казахстана на Украину.