Наемник показал последствия удара по иностранным бойцам ВСУ подо Львовом «РВ»: наемник показал последствия удара ВС РФ, уничтожившего иностранных бойцов ВСУ

Фото: Министерство обороны РФ

Боевая работа расчетов РСЗО «Ураган» в ходе СВО

Финский наемник, который действовал на стороне украинской армии, год спустя выложил видео с последствиями удара ракетчиков ВС РФ по скоплению «солдат удачи» из разных стран. На кадрах запечатлены события 13 марта 2022 года на Яворовском полигоне во Львовской области, сообщает «Русская Весна» в Telegram.

Ракетный удар по Яворовскому полигону, где концентрировался т.н. «иностранный легион», стал очень эффективным и сильно деморализовал действующих и потенциальных наемников, — говорится в сообщении.

Известно, что в результате удара с российской стороны 60 наемников были убиты сразу, более 50 умерли позже от ран.

Ранее на видео попало уничтожение семи британских наемников в зоне проведения СВО. Соответствующие кадры опубликовало Минобороны РФ. Для ликвидации противника штурмовой отряд Центрального военного округа использовал гранаты и стрелковое оружие. Атака оказалась неожиданной для противника: штурмовики ползли по минному полю.