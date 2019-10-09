https://static.news.ru/photo/461234f8-ea90-11e9-973a-fa163e074e61_660.jpg Фото: HromadskeUA/twitter.com

Столкновение между сотрудниками полиции и украинскими националистами произошло на блокпосте в городе Кременная Луганской области. Радикалы пытались проехать в Золотое, где должно было состояться разведение Вооружённых сил Украины и непризнанной ЛНР.

Ультраправые требовали пропустить их, после чего началась потасовка, в результате которой пострадал один полицейский. Прекратить инцидент удалось после того, как один из сотрудников правоохранительных органов выстрелил в воздух, передаёт Hromadske .

Возле блокпоста образовалась большая очередь. Впоследствии полиция начала пропускать транспорт. В настоящее время колонна с националистами движется в направлении Золотого.

Ранее неонацистская группировка «Национальный корпус» объявила об акции против разведения войск на линии разграничения. Ультраправые заявили, что собираются оставаться на линии столкновения до тех пор, пока киевские власти не откажутся от «формулы Штайнмайера».

Власти ЛНР ранее сообщали, что разведение сил, запланированное на 12:00 мск, сорвано по вине украинской стороны.

Как писал News.ru, ранее ополченцы ДНР запустили две сигнальные ракеты в знак готовности начать процесс отвода сил в районе Петровского в Донбассе. Также сигнальная ракета была запущена и представителями ЛНР.

Договорённость об отводе сил была достигнута на встрече контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе.