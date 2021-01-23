Начальник Генштаба Испании ушёл в отставку из-за скандала с вакциной

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Глава Генерального штаба Минобороны Испании Мигель Анхель Вильярроя подал в отставку после обвинений в том, что он получил прививку от коронавируса вне очереди. Отмечается, что он был привит от COVID-19, хотя не входит в списки приоритетных групп граждан, которым в стране сейчас доступна вакцинация.

Министр обороны страны Маргарита Роблес приняла отставку начальника Генштаба. Она добавила, что в неправомерном получении прививки от коронавируса также подозревают ещё несколько сотрудников оборонного ведомства, пишет «Российская газета».

За два дня до отставки представителя Минобороны Министерство внутренних дел Испании уволило подполковника, отвечавшего за связь с гражданской гвардией за вакцинацию вне очереди. Также в отставку из-за неправомерного получения доз вакцины от COVID-19 ушли несколько политиков, в том числе советник по вопросам здравоохранения в юго-восточном регионе Мерсии Мануэль Вильегас.

Сейчас в Испании проходит первый этап вакцинации. Записаться на прививку от COVID-19 могут медицинские и социальные работники, а также постояльцы домов престарелых. Общественность в стране неоднократно критиковала представителей власти и военной элиты в неправомерном получении прививок от коронавируса.

Ранее NEWS.ru писал, что испанские власти предложили ввести специальные сертификаты о вакцинации на международном уровне — не только в странах ЕС, но и в государствах — членах ОЭСР.