На Западе заявили о конце эпохи «золотых виз» Bloomberg: в Европе заканчивается эпоха «золотых виз» из-за парадокса с инвесторами

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В Европе заканчивается эпоха «золотых виз» из-за парадокса с инвесторами и инвестициями, считают опрошенные Bloomberg эксперты. Профессор Бристольского университета в Великобритании Уилл Харви указал на то, что в ЕС хотят вложения средств, но оборотной стороной этого является формирование привилегированной прослойки инвесторов, что, по мнению Еврокомиссии, противоречит сути гражданства Евросоюза.

Существует интересный парадокс, с которым сталкиваются страны: с одной стороны, они хотят инвестиций. Оборотной стороной этого является большая политическая тенденция, связанная с тем, что очень богатые инвесторы из-за рубежа имеют привилегированный статус, в то время как перед широкими слоями общества стоит множество проблем, — сказал Харви.

Благодаря введению «золотых виз» в Европу удалось привлечь миллиарды долларов в Португалию, Ирландию, Грецию и Испанию. По мнению обозревателей, это отчасти помогло преодолеть кризис в ЕС.

Ранее министр юстиции Ирландии Саймон Харрис заявил, что правительство страны закрывает программу «золотых виз» для иммигрантов-миллионеров. По его словам, это произошло на фоне наплыва желающих из Китая.