На Западе сообщили о заканчивающихся запасах ракет ПВО у Украины Австрийский эксперт Манготт: у Киева заканчиваются запасы ракет ПВО

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Зенитно-ракетный комплекс «Iris-T»

Австрийский эксперт Герхард Манготт заявил, что у Украины заканчиваются запасы ракет ПВО из-за массированных ударов России по инфраструктуре. Киев на то, чтобы сбить одну цель, тратит много ракет, отметил он в беседе с Deutschlandfunk.

Россия стреляет таким количеством крылатых и баллистических ракет по инфраструктуре, чтобы исчерпать резервы украинской ПВО. Украина использует много ракет, чтобы уничтожить лишь одну цель. Поэтому у нее заканчиваются «перехватчики», — рассказал Манготт.

По мнению эксперта, на Западе проявили «небрежность» и «медлительность» в вопросе поставок Киеву вооружений и вынуждены реагировать на ситуацию постфактум.

Ранее военный эксперт Владислав Шурыгин заявил, что у Вооруженных сил Украины в действительности нет развитой системы ПВО. Четырех ЗРК IRIS не может хватить для защиты такого города, как Киев, это все равно что «ложкой прикрывать сердце от пули», пояснил специалист.