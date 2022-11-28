Военный эксперт заявил о фактическом отсутствии систем ПВО у Киева Военный эксперт Шурыгин заявил, что у ВСУ нет развитой системы ПВО

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ЗРК IRIS

У Вооруженных сил Украины в действительности нет развитой системы ПВО, рассказал ИА SM.News военный эксперт Владислав Шурыгин. Четырех ЗРК IRIS не может хватить для защиты такого города, как Киев, это все равно что «ложкой прикрывать сердце от пули», пояснил специалист. Также он обратил внимание на несостыковки в отчетах ВСУ о пораженных объектах — судя по ним, ракеты у украинской армии «многоразовые».

В реальности у Украины ПВО нет. Мы знаем эту украинскую математику, когда 44 ракеты сбито, но почему-то поражено 13 объектов в шести разных областях. Видимо, ракеты многоразовые — в одном месте поразила, полетела дальше, — сказал Шурыгин.

Военный эксперт отметил, что информация о наличии «Ирисов» у ВСУ нужна, чтобы успокоить жителей столицы Украины, хотя на самом деле всего четыре ЗРК не способны помочь отразить обстрелы Киева. Он уточнил, что для прикрытия этого города украинской армии понадобятся десятки дивизионов ЗРК IRIS.

Военный стратег Министерства обороны Австрии полковник Маркус Райснер ранее сообщил, что без помощи западных стран Украина может погрузиться в темноту уже через несколько недель. Он также пояснил, что из-за больших размеров страны организовать качественную защиту уязвимых объектов на Украине крайне сложно.