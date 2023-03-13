На Западе сообщили о невиданных для НАТО потерях украинской армии Times: украинские медики столкнулись с невиданными для НАТО потерями среди бойцов ВСУ

Фото: Ministry of Defense of Ukraine

Украинские военные медики столкнулись с такими боевыми потерями среди бойцов Вооруженных сил Украины, с какими в НАТО никогда не встречались, сообщает Times. По информации газеты, во время боевых действий врачи становятся свидетелями масштабных и тяжелых потерь на передовой.

Украинские передовые медики ежедневно сталкиваются с выбором, кому жить, а кому умереть. Команды медицинской эвакуации настолько эффективны в спасении раненых, что они также поддерживают боевой дух солдат, но у каждого из них есть свои собственные шрамы, — сказано в материале.

Обозреватели Times также указали на то, что на декабрьской конференции для высшего медицинского персонала стран НАТО в Эстонии украинские врачи осознали, что «настала их очередь обучать войска всему» тому, что они делали на линии боевого соприкосновения.

7 марта министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу заявил, что в феврале потери ВСУ увеличились более чем на 40% по сравнению с январем и составили свыше 11 тысяч военнослужащих. Глава Минобороны РФ отмечал, что наращиваемые НАТО поставки вооружения Киеву не приводят к успехам украинских войск на поле боя.