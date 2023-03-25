На Западе рассказали, о чем Зеленский умолял лидеров Европы на саммите ЕС El País: на саммите ЕС Зеленский умолял лидеров Европы помочь ВСУ оружием

Фото: IMAGO/Antti Aimo-Koivisto/Global Look Press

Последний саммит ЕС был малосодержательным и ничем бы не запомнился, если бы не участие в нем президента Украины Владимира Зеленского. Украинский лидер буквально умолял европейских лидеров срочно дать как можно больше оружия ВСУ, сообщает El País.

В этот четверг в ходе европейского саммита, который в политическом плане оказался малосодержательным, президент Украины Владимир Зеленский умолял лидеров стран ЕС ускорить и нарастить поставки военной техники, — подчеркивается в публикации.

Колумнисты издания считают, что на второй год украинского конфликта Евросоюз теряет импульс в вопросе помощи Украине. У Брюсселя становится все меньше пространства для санкций в отношении Москвы, а на задержки с военной помощью нервно реагируют в Киеве, выказывая нетерпение.

Издание отмечает, что сейчас поставки вооружений Украине сохраняются, однако только на уровне, позволяющем ВСУ сопротивляться, а не дать решительный отпор.

Ранее журналист издания Europe Diplomatic Анна ван Денски сообщила, что президент Украины Владимир Зеленский выступил на саммите ЕС, в очень резкой форме он требовал немедленных поставок оружия. Слишком эмоциональную речь украинского лидера так и не опубликовали, и, похоже, не опубликуют, отметила она. По ее словам, Зеленский говорил, что если военная помощь не придет немедленно, то потом «будет просто некому» ее поставлять.