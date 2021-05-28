Неизвестный напал с ножом на полицейского во Франции

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Неизвестный напал с ножом на сотрудницу правоохранительных органов в городе Ла Шапель-сюр-Эрдр на западе Франции. Об этом сообщает телеканал BFM TV.

Мужчина ударил полицейского несколько раз. После нападения он скрылся с места преступления. Женщина получила тяжёлые ранения.

В поисках преступника задействованы 80 жандармов и вертолёт. Мотивы нападавшего пока не раскрыты.

PoliciÃ¨re gravement blessÃ©e:



Ce matin, dans un bureau de police

La victime est en urgence absolue

Le suspect s'est enfui avec l'arme de service

On ignore les motivations

80 gendarmes engagÃ©s dont le GIGN https://t.co/7hKJgunv84 pic.twitter.com/GB7M2DNq2x — BFMTV (@BFMTV) May 28, 2021

23 апреля во Франции мужчина убил сотрудницу комиссариата полиции города Рамбуйе. Коллеги погибшей сумели нейтрализовать напавшего с ножом злоумышленника — его застрелили. Злоумышленником оказался уроженец Туниса. Мотивы преступника неизвестны. На место убийства выехал глава МВД Франции Жеральд Дарманен. В Twitter он написал, что нападение было совершено в помещении комиссариата полиции.

Премьер-министр Франции Жан Кастекс сказал, что это убийство является нападением на саму республику.