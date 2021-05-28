Неизвестный напал с ножом на полицейского во Франции

23 апреля во Франции мужчина убил сотрудницу комиссариата полиции города Рамбуйе. Коллеги погибшей сумели нейтрализовать напавшего с ножом злоумышленника — его застрелили. Злоумышленником оказался уроженец Туниса. Мотивы преступника неизвестны. На место убийства выехал глава МВД Франции Жеральд Дарманен. В Twitter он написал, что нападение было совершено в помещении комиссариата полиции.
Премьер-министр Франции Жан Кастекс сказал, что это убийство является нападением на саму республику.
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