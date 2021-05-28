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Европа

Неизвестный напал с ножом на полицейского во Франции

14:23, 28 мая 2021

Неизвестный напал с ножом на сотрудницу правоохранительных органов в городе Ла Шапель-сюр-Эрдр на западе Франции. Об этом сообщает телеканал BFM TV.

Мужчина ударил полицейского несколько раз. После нападения он скрылся с места преступления. Женщина получила тяжёлые ранения.

В поисках преступника задействованы 80 жандармов и вертолёт. Мотивы нападавшего пока не раскрыты.

23 апреля во Франции мужчина убил сотрудницу комиссариата полиции города Рамбуйе. Коллеги погибшей сумели нейтрализовать напавшего с ножом злоумышленника — его застрелили. Злоумышленником оказался уроженец Туниса. Мотивы преступника неизвестны. На место убийства выехал глава МВД Франции Жеральд Дарманен. В Twitter он написал, что нападение было совершено в помещении комиссариата полиции.

Премьер-министр Франции Жан Кастекс сказал, что это убийство является нападением на саму республику.

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