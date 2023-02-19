На юго-востоке Турции произошло новое землетрясение На юго-востоке Турции произошло новое землетрясение магнитудой 5,0

Фото: Ilya Galakhov/Global Look Press

Новое землетрясение произошло на юге Турции, сообщает Геологическая служба США (USGS). Его магнитуду оценили в 5,0.

По информации сейсмологов, эпицентр располагался на расстоянии 63 км к северо-западу от города Кахраманмараш, в котором проживают около 376 тыс. человек, и в 12 км от города Гёксун (население - 34,2 тыс.). Очаг залегал на глубине 7 км.

Сведений о пострадавших и возможных разрушениях пока не поступало.

Утром 6 февраля землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции. Как отметил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, оно стало самым сильным в стране с 1939 года. Согласно последним данным, предоставленным правительственным управлением по чрезвычайным ситуациям (АФАД), число жертв достигло 31 643. 12 февраля Роскосмос обнародовал снимок, на котором запечатлен тектонический разлом в Турции, появившийся в результате мощного землетрясения.

Позже СМИ рассказали о турецком городе Эрзинь, где не зафиксировано ни одного смертельного случая в момент землетрясения. Населенный пункт находится в провинции Хатай, в наибольшей степени пострадавшей от подземных толчков. Мэр города Оккеш Эльмасоглу заявил, что жертв удалось избежать, поскольку все здания построены в соответствии с техническими требованиями. Он запрещал нарушать строительные нормы даже своим родственникам.