09 декабря 2025 в 16:37

На Украине заявили об угрозе жизни Коломойского

Экс-депутат Рады Олейник: на Коломойского могут устроить покушение в СИЗО

Владимир Олейник Владимир Олейник Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости
Жизни бизнесмена Игоря Коломойского на Украине может грозить опасность, предупредил в эфире телеканала «Россия 24» бывший депутат Рады Владимир Олейник. Парламентарий считает, что угроза связана с обещанием предпринимателя сделать громкое заявление, которое «дополнительно нанесет удар» президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Политик не исключил, что Коломойского могут отравить. По его словам, у есть предпринимателя особый статус президента Объединенной еврейской общины на Украине.

Хотя я скажу, они могут применить другие методы. Например, я сейчас не буду называть фамилию священника высокого уровня на Украине, которого отравили тяжелыми металлами. А когда мы начали разбираться кто, чего — [выяснилось], что привозили ягоды, фрукты и воду из Чернобыльской зоны. Кто там у Коломойского проверяет, чем его кормят? — Никто. Поэтому все может быть. Сейчас там такая ситуация, что они и отца родного могут убить, — сказал Олейник.

Ранее экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров в беседе с NEWS.ru заявил, что Коломойский может оказать влияние на судьбу президента страны Владимира Зеленского на фоне коррупционного скандала. По его словам, приоритетом бизнесмена является сотрудничество с главой Белого дома Дональдом Трампом. Он подчеркнул, что Зеленский и Коломойский занимались отмыванием денег Приватбанка, выводя десятки миллионов долларов на счета компании президента. По мнению экс-нардепа, у олигарха есть значительный компромат, который будет предъявлен Зеленскому с требованием выполнить определенные условия.

