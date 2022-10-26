На Украине заявили об аресте имущества шести членов Совета Федерации РФ Генпрокуратура Украины заявила об аресте имущества шести членов Совета Федерации России

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

Генпрокуратура Украины утверждает, что в стране арестовано имущество шести членов Совета Федерации Федерального Собрания России, сообщает ТАСС. Отмечается, что всего прокуратура направила запросы и поручения на установление активов в отношении 619 подозреваемых.

Арестовано имущество шести сенаторов Совета Федерации Федерального Собрания РФ (корпоративные права, земельные участки, недвижимость, движимое имущество и т. п.), — цитирует агентство сообщение ведомства.

При этом фамилии сенаторов не называются.

Ранее офис генпрокурора Украины заявил об аресте имущества предприятия, принадлежащего российским предпринимателям, на сумму $5,1 млн (150 млн гривен). Среди изъятого транспортные средства, земельный участок и комплекс зданий. В ведомстве уточнили, что компания занималась продажей сельхозтехники.

Также сообщалось, что украинский суд арестовал имущество российских компаний, включая «Ростех» и «Татнефть», на сумму свыше $152 млн. В число арестованных объектов также входит более 70 единиц недвижимости, включая земельные участки.