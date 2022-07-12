На Украине заявили о подготовке разведки к контрнаступлению Украинская разведка заявила о подготовке к контрнаступлению на юге страны

Фото: Министерство обороны Украины

Украинская разведка начала подготовку для начала контрнаступления ВСУ на юге страны, сообщил представитель главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий, передает РИА Новости. По его словам, в разведывательном ведомстве ведется работа по раскрытию планов и мест дислокации российских военных.

Мы не просто готовимся, мы ведем разведку. Наша основная задача — раскрыть планы, намерения, места дислокации РФ, чтобы Генштаб мог спланировать соответствующие действия сил обороны. Задачу эту выполняем, привлекаем все силы и средства, которые у нас есть, — сказал Скибицкий.

Ранее украинский министр обороны Алексей Резников заявил, что президент Украины Владимир Зеленский отдал военным приказ вернуть южные прибрежные территории страны, которые в настоящее время находятся под контролем Вооружённых сил РФ. Он отметил, что для этого ВСУ собирает значительные силы, которые будут оснащены западным оружием. Вице-премьер правительства Украины Ирина Верещук также рекомендовала мирным жителем покинуть южную часть Херсонской области по причине готовящегося контрнаступления, сроков которого она не обозначила.

Глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо следом призвал жителей не бояться объявленного Киевом контрнаступления и не уезжать из региона, а -депутат Верховной рады Илья Кива выразил уверенность в том, что украинские войска не способны начать контрнаступление на юге страны, поскольку их остатки погибают в Донбассе, а мобилизованных гражданских отправляют «на верную смерть».