На Украине заявили, что Шойгу «троллит» и «нагнетает»

Слова российского министра обороны Сергея Шойгу о присутствии американских частных военных компаний (ЧВК) на территории Донбасса представляют информационно-психологическую операцию, являются «нагнетанием» и «троллингом». Об этом заявил внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович. Его слова приведены на сайте телеканала «Дом».

Это чистое нагнетание по канонам информационно-психологических операций... Они троллят американцев по аналогии с химическим оружием в Ираке, что американцы использовали как один из аргументов для проведения военной операции в Ираке. Со стороны России это чисто информационно-психологическая операция для нагнетания паники, — заявил Арестович.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что находящиеся в Донецкой области ЧВК США готовят провокацию с применением химических веществ. По данным оборонного ведомства, в регион прибыли более 120 сотрудников американских ЧВК, которые тренируют украинский спецназ, оборудуют огневые позиции на социально значимых объектах и в жилых домах.

Пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко опроверг слова Шойгу. По его словам, РФ продолжает создавать информационное прикрытие для дальнейших провокаций своих войск на украинской территории. Николенко призвал «прекратить враждебную риторику и язык ультиматумов».

В свою очередь экс-полковник СБУ Василий Прозоров рассказал, что на Украине специалистов по строительству и логистике из Великобритании, задействованных на возведении военно-морской базы в Очакове в Николаевской области, охраняют сотрудники британской ЧВК.