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На Украине захотели упростить получение гражданства для россиян

16:21, 02 июня 2021
Фото: Zuma\TASS

Украинские власти захотели упростить получение гражданства для россиян, которые у себя на родине подвергаются преследованиям по политическим мотивам. Аналогичные послабления предполагается применить по отношению к служащим в ВС страны и воевавшим на территории Донбасса. Об этом, ссылаясь на содержание пояснительной записки к законопроекту, пишет РИА Новости.

Правовая норма уже направлена в Верховную раду на рассмотрение. В записке поясняется, что также по облегчённым правилам украинский паспорт смогут получить лица без гражданства. Необходимо ли будет россиянам в этом случае отказываться от своего гражданства, не уточняется.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что выдача российских паспортов жителям Восточной Украины является первым шагом на пути к «аннексии». Об этом он сообщил в ходе пресс-конференции, приуроченной ко второй годовщине его вступления в должность главы государства.

Журналист спросил у него, считает ли президент выдачу российских паспортов жителям непризнанных ДНР и ЛНР фактической аннексией. Зеленский ответил, что «это точно первый шаг, поскольку подобное происходило в Крыму».

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