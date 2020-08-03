На Украине задержан угрожавший полиции гранатой мужчина

https://static.news.ru/photo/c21ab8a8-d5a5-11ea-a358-fa163e074e61_660.jpg Фото: Національна поліція України/npu.gov.ua

В Ивано-Франковской области Украины полицейские задержали мужчину, угрожавшего им гранатой и оказавшего сопротивление при попытке обыска теплиц с наркотиками.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции страны. По её данным, полицейские проводили санкционированный обыск в одном из домов в селе Стопчатов. В его ходе они обнаружили пять теплиц, в которых 48-летний житель дома выращивал наркотики. Тогда мужчина оказал сотрудникам полиции сопротивление, начал стрелять из ружья, а также угрожал взорвать гранату, передаёт РИА Новости.

Он задержан, по данным фактам начаты уголовные производства, — говорится в сообщении.

В результате никто не пострадал. Общее количество изъятых растений составило несколько сотен, на чёрном рынке их стоимость составляет более полумиллиона гривен. Теплицы были оснащены системами обогрева, специального освещения, вентиляции, датчиками температуры и влажности, а также централизованной системой видеонаблюдения. По периметру территории, на которой выращивались наркотики, полицейские обнаружили устройство, напоминающее растяжку.

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