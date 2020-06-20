На Украине задержали бывшего военного, который готовил теракты в Донбассе

https://static.news.ru/photo/43b618f8-b30a-11ea-95b7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Офіс Генерального прокурора/facebook.com

Бывший военнослужащий вооружённых сил Украины задержан силовиками этой страны по подозрению в подготовке терактов в Донецкой и Луганской областях. У него нашли взрывчатку, сообщила пресс-служба офиса генерального прокурора.

Там уточнили, что попытка злоумышленника была пресечена следователями главного управления национальной Службы безопасности.

По данным оперативников, экс-военный намеревался устроить подрыв нескольких объектов военной инфраструктуры и транспортного сообщения. Для этого он заложил взрывчатку на железнодорожной станции в посёлке Рубежное — на участке пути, где проводится разгрузка военной техники. Кроме этого мужчина установил взрывные устройства у здания 59-го военного госпиталя в городе Северодонецке, где находятся около 170 человек из числа больных военнослужащих и медицинского персонала.

По информации украинской генпрокуратуры, задержанный в 2018-2019 годах проходил службу в Донбассе. Сейчас подозреваемый задержан, взрывчатка изъята. Возбуждено уголовное дело.

Ранее NEWS.ru писал, что в Донбассе заявили о намерении организовать народный трибунал в отношении президента Украины Владимира Зеленского. Суд начал работу на территории самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик с весны 2018 года. На заседаниях рассматривались преступления украинских силовиков и руководства страны во время вооружённого конфликта в Донбассе.

В июне 2018 года в ходе одного из них был оглашён приговор всем подсудимым, на тот момент список возглавлял президент Украины Пётр Порошенко. Нынешний лидер этой страны, по мнению сторонников идеи предать его суду, повинен в геноциде населения, пропаганде войны, блокаде Донбасса, создании незаконных вооружённых формирований и использовании военных против гражданского населения.