ДНР готовит для Зеленского народный трибунал

https://static.news.ru/photo/5b28aa98-9a8a-11ea-b08d-fa163e074e61_660.jpg Елена Шишкина Фото: dnronline.su

В ДНР могут организовать народный трибунал в отношении президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявила депутат народного совета самопровозглашённой республики Елена Шишкина.

По её словам, «Украинский народный трибунал» начал свою работу на территории ДНР и ЛНР с весны 2018 года. На заседаниях рассматривались преступления украинских силовиков и руководства страны во время конфликта в Донбассе. В июне 2018 года в ходе одного из них был оглашён приговор всем подсудимым, на тот момент список возглавлял президент Украины Пётр Порошенко.

Не за горами следующий народный трибунал. Но уже в отношении президента Украины Зеленского и его офиса, — цитирует РИА Новости Шишкину.

Она добавила, что нынешний украинский лидер обвиняется в геноциде населения, пропаганде войны, блокаде Донбасса, создании незаконных вооружённых формирований и использовании военных против гражданского населения.

Ранее NEWS.ru писало том, что «Украинский народный трибунал» в Донбассе приговорил президента Украины Петра Порошенко к пожизненному заключению. Вместе с ним аналогичный срок получили ещё семеро чиновников. В их числе премьер-министр Украины Владимир Гройсман, глава МВД Арсен Аваков и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов, которых обвинили в геноциде, нарушении законов войны, терактах и блокаде Донбасса.