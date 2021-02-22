На Украине задержали «агента российской разведки»

https://static.news.ru/photo/36aaeca8-7518-11eb-b91d-96000091f725_660.jpg Фото: ssu.gov.ua

Сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины (СБУ) задержали гражданина страны, который собирал для российской разведки засекреченные сведения о танке Т-84БМ «Оплот». В отношении него возбудили дело о государственной измене.

В ведомстве полагают, что украинец был завербован представителями ГУ Генштаба ВС РФ во время его поездки в Россию. К выполнению данного ему задания он попытался привлечь сотрудника харьковского государственного предприятия «ХКБМ им. Морозова», которое занимается разработкой боевой машины.

Под контролем сотрудников СБУ «российский агент» получил образцы технических материалов и передал их представителю спецслужб РФ. Задержали шпиона по горячим следам при получении полного комплекта техдокументации, доступ к которой ограничен, сообщается на сайте СБУ.

Украинские власти называют «Оплот» новейшей бронетехникой. Однако на самом деле он является модернизированным танком Т-80УД времён СССР. Для России он какой-либо тайны и интереса не представляет.

Ранее NEWS.ru писал, что жителя Швеции обвинили в шпионаже в пользу России. По данным прокуратуры, он похищал информацию с рабочего компьютера и передавал спецслужбам РФ, за что ему хорошо платили. Если вина мужчины будет доказана, ему грозит до шести лет тюрьмы.