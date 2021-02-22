Жителю Швеции грозит до шести лет тюрьмы по делу о шпионаже в пользу РФ

https://static.news.ru/photo/75418824-7517-11eb-86d8-96000091f725_660.jpg Фото: Hendrik Schmidt/dpa/Global Look Press

Прокуратура Швеции предъявила 47-летнему гражданину страны, имя которого не называется, обвинение в шпионаже в пользу России. В случае признания его виновным, мужчине грозит тюрьма на срок до шести лет.

По словам прокурора, обвиняемый, работая в качестве консультанта в одной из фирм, похищал информацию с рабочего компьютера и передавал её спецслужбам РФ.

Ему хорошо заплатили за эту информацию, и это показывает, насколько Россия ценит предоставленную информацию, — цитирует «Интерфакс» представителя обвинения.

Он подчеркнул, что обвиняемый своими действиями ставил под угрозу не компанию, а безопасность Швеции и именно королевство является в данном случае пострадавшей стороной.

Мужчина был задержан в феврале 2019 года вместе с российским дипломатом, с которым встречался в центре Стокгольма. Последний вскоре был отпущен, поскольку имел дипломатический иммунитет, сообщает «Интерфакс».

Ранее NEWS.ru писал, что в Литве двух граждан обвинили в шпионаже в пользу России. Обвиняемые не знакомы друг с другом, но, по данным следственных органов, они вели деятельность против Литовского государства и были завербованы одним человеком — сотрудником Погрануправления ФСБ России по Калининградской области. По данным прокуратуры, обвиняемым он представился под вымышленным именем, по-литовски говорил без акцента.