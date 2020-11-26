На Украине выявили новое рекордное число случаев коронавируса

https://static.news.ru/photo/4016dda6-2fc2-11eb-9fba-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sergei Chuzavkov/Keystone Press Agency/Global Look Press

На территории Украины за прошедшие сутки врачи выявили рекордное за время пандемии число новых случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа. В течение 24 часов был сделан 15 331 положительный тест на COVID-19. Об этом в четверг, 26 ноября, сообщил глава Министерства здравоохранения Украины Максим Степанов.

Предыдущие рекордные показатели (14 580 новых случаев) зафиксировали 21 ноября.



Всего в стране с начала пандемии заразились 677 189 человек. По словам руководителя Минздрава, за сутки, в частности, заболели 659 детей. Также коронавирус выявили у 606 медицинских работников.

Как отметил Степанов, за 24 часа в стране госпитализировали 1955 человек. В течение этого же времени 225 украинцев с коронавирусом скончались (всего жертвами инфекции стали 11 717 граждан государства). Также глава Минздрава добавил, что за сутки из больниц по выздоровлении выписали 9617 пациентов (в общей сложности с болезнью на данный момент справились 317 395 жителей Украины). Степанов обнародовал эту информацию на своей официальной странице в Facebook.

Как ранее передавал NEWS.ru, президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 23 ноября, сообщил о своём выздоровлении после заражения коронавирусной инфекцией нового типа. По словам главы государства, он получил отрицательный результат теста на COVID-19 и уже вернулся к выполнению своих обязанностей в обычном режиме.