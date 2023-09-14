На Украине трех девушек исключили из конкурса красоты за связь с Россией Трех участниц конкурса «Мисс Украина» исключили за связь с РФ

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Трех участниц конкурса красоты «Мисс Украина» исключили за связь с Россией, сообщается на странице мероприятия в соцсетях. Имена девушек, которые не смогут продолжить участие в конкурсе, не приводятся.

Комиссия вынуждена исключить из конкурса трех участников. Важно, что такое решение мы приняли, только внимательно проверив факты, — говорится в сообщении.

Международный олимпийский комитет ранее принял решение о допуске российских спортсменов на Олимпийские игры 2024 года в Париже в качестве «команды беженцев». Россияне выступят в нейтральном статусе и под флагом комитета.

При этом депутат Госдумы олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова заявила, что выступающих без флага и гимна российских спортсменов нельзя называть предателями, если они, участвуя в нейтральном статусе, не выступали с критикой РФ и не подписывали никаких документов. По ее словам, с такими ярлыками и оценками нужно быть поаккуратнее. Журова напомнила о том, как сборная СНГ выступала под нейтральным флагом в 1992 году. В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские спортсмены должны принимать участие на Олимпийских играх в качестве индивидуальных атлетов.

Следующие Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.