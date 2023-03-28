На Украине священников выгоняли из храма слезоточивым газом Сторонники ПЦУ захватили последний храм УПЦ в Ивано-Франковской области

Фото: скриншот с видео/VasiletsDmitriy/t.me

В Ивано-Франковской области произошел захват храма Рождества Христова сторонниками раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ), при этом рейдеры использовали слезоточивый газ, сообщила пресс-служба Украинской православной церкви (УПЦ), передает РИА Новости. Отмечается, что это была последний храм канонической УПЦ в регионе.

Ивано-Франковск сообщает, что храм захвачен. Рейдеры проникли через боковые двери, открыли центральные и вытолкали прихожан с лестницы. Полиция не вмешивалась, — говорится в публикации.

Опубликована видеозапись, на которой видно, как люди с масками на лицах распылили слезоточивый газ внутри помещения церкви, вытеснив из него священников. После этого злоумышленники закрывают дверь в храм.

10 марта и.о. генерального директора Национального заповедника «Киево-Печeрская лавра» выпустил предупреждение, согласно которому монахи Свято-Успенской Киево-Печерской лавры канонической Украинской правоcлавной церкви должны до 29 марта покинуть монастырь в связи с расторжением договора aренды.

Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел, комментируя происходящее, заявил, что апокалипсис начинается с Украины. Он также добавил, что монахи намерены до последнего отстаивать свои права и святыни.