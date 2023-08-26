На Украине столкнулись два истребителя ВСУ МиГ-29 «Апостроф»: два украинских самолета МиГ-29 столкнулись над Житомирской областью

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МиГ-29

Два украинских военных истребителя МиГ-29 столкнулись в небе над Житомирской областью, сообщает украинское издание «Апостроф». В результате крушения погиб летчик Воздушных сил ВСУ с позывным Джус. Эту информацию подтвердил в Facebook (деятельность соцсети в РФ запрещена) друг пилота Павел Поцелуев.

Ты мечтал о F-16 и дождался новостей об их передаче. Ты любил свою птичку и буквально жил небом. Наше знакомство не было долгим, но я благодарен тебе за важные жизненные уроки и драйв, который обязательно останется в Воздушных силах и станет двигателем важных изменений уже для нового поколения пилотов. Вечная память, Callsign Juice. Теперь ты буквально будешь держать наше небо, — написал Поцелуев.

Источник Telegram-канала Moscow Calling заявил, что пилоты истребителей проводили учебные полеты на МиГ-29. Во время маневров они столкнулись в небе, и упали на огороды под Житомиром. В результате произошедшего погибли трое летчиков, утверждает собеседник канала.

В апреле 2023 года в Брянской области потерпел крушение украинский легкомоторный самолет. Воздушное судно рухнуло в Клинцовском районе, пилота задержали. В результате происшествия никто не пострадал.