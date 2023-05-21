На Украине сообщили о закрытии двух портов Правительство Украины: порты Николаев и Ольвия не возобновят работу

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Украинские порты Николаев и Ольвия не возобновят свою работу. несмотря на достижение договоренности о выходе оттуда турецких судов. Об этом сообщил в эфире новостного телемарафона на украинском ТВ министр аграрной политики и проводовольствия страны Николай Сольский.

О Николаеве и Ольвии. Те заявления, которые звучали в течение последних дней, это в контексте заявления президента Турции, который буквально сказал, что выйдут корабли, которые находятся в портах Николаев и Ольвия, — пояснил министр.

По его словам, суда смогут выйти из портов, однако заходить туда не будут, что означает отсутствие договоренностей о полноценной работе.

17 мая действующий президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что получил от России гарантии беспрепятственного выхода своих судов из портов Николаев и Ольвия на Украине. Он также заявил, что зерновая сделка была продлена на два месяца с 18 мая. Эрдоган поблагодарил руководство РФ, Украины и ООН за конструктивный подход.

В свою очередь МИД России также сообщил, что зерновая сделка продлена до 17 июля 2023 года включительно. В ведомстве назвали пять ключевых задач, которые должны быть решены к этой дате, в противном случае Москва откажется от дальнейшей пролонгации соглашения.

Российская сторона требует переподключения Россельхозбанка к системе международных платежей SWIFT, разблокирования транспортной логистики и страхования, реанимирования аммиакопровода Тольятти — Одесса, поставок запчастей для сельхозтехники и разморозку активов российских компаний.