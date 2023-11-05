На Украине сообщили о повреждении объекта инфраструктуры под Одессой ВСУ: инфраструктурный объект судоходства поврежден в Одесской области

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Инфраструктурный объект гражданского судоходства поврежден в Одесской области в результате обстрелов со стороны России, сообщили в пресс-службе сил обороны юга Украины. О каком именно объекте идет речь, не уточняется. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

В Одесской области приоритеты врага сосредоточены на противодействии гражданскому судоходству. Попаданием в инфраструктурный объект повреждены административные здания. Пострадали три сотрудника. Взрывная волна нанесла повреждения и окружающим домам, — говорится в сообщении.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что российским войскам необходимо взять под контроль Одессу, чтобы устранить исходящую оттуда угрозу для Крыма и отрезать Киев от моря. Он отметил, что ВС РФ по силам взять город, несмотря на присутствие там крупной группировки ВСУ.

До этого бывший американский разведчик Скотт Риттер предрек Украине потерю Одессы, Николаева и еще ряда городов, а также выхода к Черному морю. Он заявил, что Киеву следует согласиться на мир на условиях Москвы и тем самым сохранить множество жизней и часть территорий. В противном случае, по его мнению, Украину ждет исчезновение как государства.