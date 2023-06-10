На Украине снайпер ВСУ застрелил трех человек из-за ревности «Страна.ua»: в Николаевской области снайпер ВСУ застрелил трех человек на почве ревности

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В Николаевской области Украины снайпер ВСУ из-за ревности убил трех человек, включая женщину, с которой был знаком, а также ее мужа и мать, сообщает «Страна.ua». После расправы он застрелился.

Происшествие случилось вчера в поселке Арбузинка. 24-летний военный снайпер застрелил из автомата Калашникова свою знакомую, ее супруга и маму, после чего покончил жизнь самоубийством, — рассказал источник в правоохранительных органах Украины.

Снайпер служил в военной части в Киевской области. Он сбежал оттуда, похитив автомат Калашникова у одного из сослуживцев.

В конце марта в Кировске Мурманской области был задержан бывший супруг убитой многодетной матери. Мужчина расправился с женщиной, после чего отвез ее тело на микроавтобусе на стройплощадку. Следователи обнаружили в его автомобиле следы крови. Ранее мужчина был судим по статье о похищении человека.

В московском Троицке в феврале был задержан молодой человек, который подложил у подъезда местной жительницы, отказавшей ему в отношениях, самодельное взрывное устройство, замаскированное под подарок. Девушка получила ожоги лица и рук, открыв подписанную ее именем коробку. Перед тем как подложить взрывчатку, злоумышленник долгое время преследовал девушку.