На Украине школьник устроил скандал военным за использование русского языка

В украинском городе Днепр ученик 11 класса отчитал военных во время урока патриотического воспитания. Инцидент произошёл 18 февраля, когда представители семи высших учебных заведений ВСУ проводили мероприятие, на котором агитировали детей поступать туда после окончания школы.

Как рассказал отец учащегося Алексей Пономаренко, один из военных из Львова плохо говорил на украинском языке и попросил разрешения перейти на русский. Тогда его сын Михаил сказал, что против этого, и попросил продолжать на украинском.

Также он не дал выступить на русском языке представителю учебных заведений ВСУ из Харькова и самого Днепра. На замечание Михаила представитель военкомата начал морально давить на него. В ответ школьник, являющийся кандидатом в мастера спорта по боксу, начал угрожать представителю военкомата.

Дядя, я сейчас такую беседу с тобой проведу, что тебя отсюда вынесут, — заявил мальчик.

Также юноша обвинил военных в том, что они «не имеют уважения» к украинскому языку и самой Украине.

На следующий день сын Пономаренко пришёл с жалобой к директору школы, которая, по словам его отца, полностью поддержала его позицию и провела воспитательную беседу с учителями, пишет РИА Новости.

Ранее заместитель заведующего почтовым отделением «Укрпочты» в Кривом Роге лишилась работы за разговор с клиентом на русском языке и отказ соблюдать противоэпидемические меры. Один из посетителей в середине февраля выложил в Сеть видео, на кадрах которого женщина отказалась перейти на украинский язык и надеть медицинскую маску. На требование она ответила грубым отказом, а после инцидента пожаловалась на снимавшего в полицию, писал NEWS.ru.