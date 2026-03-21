21 марта 2026 в 09:34

На Украине сделали громкое заявление о геополитическом положении Путина

AD: Путин находится в наилучшем геополитическом положении

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
Президент HA Владимир Путин находится в наилучшем геополитическом положении за последние годы, пишет AntiDiplomatico со ссылкой на украинских аналитиков. По их мнению, позиции главы государства усилились на фоне текущих мировых процессов.

Как утверждают эксперты, в Киеве обеспокоены ослаблением санкционного давления на Москву. Также они отмечают, что Россия получает дополнительные доходы на фоне ситуации на Ближнем Востоке.

Кроме того, на фоне эскалации в регионе Европа сталкивается с энергетическими трудностями. Вследствие этого, по мнению авторов, внимание к Украине снижается.

Ранее глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что ЕС необходимо найти решение для завершения конфликта на Украине, отличное от полной капитуляции Киева перед Россией. По ее мнению, эскалация на Ближнем Востоке играет на руку Москве, что делает урегулирование украинского кризиса еще более приоритетной задачей для Брюсселя.

Глава Минфина США Скотт Бессент между тем сообщил, что Вашингтон не допустит роста цен на нефть, чтобы Россия могла заработать. Он подчеркнул, что американская сторона стремится не затягивать конфликт на Ближнем Востоке.

На Украине сделали громкое заявление о геополитическом положении Путина
