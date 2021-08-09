На Украине рассказали, как Зеленский обманывает граждан

По мнению экс-депутата Верховной рады Евгения Мураева, президент страны Владимир Зеленский обманул жителей Юго-Восточной и Центральной Украины, проголосовавших за него на выборах. Свои взгляды на произошедшее бывший парламентарий озвучил в эфире телеканала «Наш».

По словам Мураева, позиция предшественника Пётра Порошенко во многом опиралась на идеологию Западной Украины. За Порошенко голосовали жители этих регионов. Зеленского же выбирали граждане Центральной и Юго-Восточной Украины, разделяющие иные ценности. Но именно их сейчас обманывает действующий глава государства, мигрируя в сторону «западенцев».

То есть Зеленский обманул всех, очень качественно. Не знаю, сделал ли он это самостоятельно или ему помогли его технологи, удачно снятый фильм «Слуга народа», наши доверие, нежелание, чтобы Порошенко пролонгировался во власти и вёл страну тем же курсом, — заявил экс-депутат.

По мнению Евгения Мураева, за последние два года страна прошла много точек невозврата в экономике, демографии, возможности выстраивать отношения с миром.

Очень сложно будет следующей власти восстановить статус-кво, вернуть доверие мира, собственных граждан, похоронить эту линию разлома и конфликта, восстановить тот потенциал, который просто на глазах тает, — резюмировал он.

Ранее действующий президент Украины Владимир Зеленский порекомендовал некоторым жителям Донбасса отправляться в Россию. По его словам, тем, кто мечтает о вхождении этого региона в состав РФ, следует в дальнейшем «искать себе место в России».