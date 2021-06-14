На Украине рассказали, как страна может вернуть Донбасс

https://static.news.ru/photo/1150be36-cdad-11eb-92ad-96000091f725_660.jpg Фото: ministryofdefenceua/flickr.com

Урегулировать ситуацию на территории Донбасса и вернуть регион под контроль под контроль Украины можно двумя способами. О них в разговоре с журналистами рассказал спикер киевской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович. Его слова приводит агентство УНИАН.

Первый способ, подчеркнул дипломат, заключается в открытом противостоянии с Россией. Второй — в политико-дипломатическом давлении на Москву в рамках минских соглашений и нормандского формата. Это нужно делать, заметил спикер, даже если КПД такого давления составит тысячную долю процента.

Я не вижу третьего варианта. К тому же, противодействие России осложняет её статус постоянного члена Совета безопасности ООН и непризнание себя участницей конфликта. Поэтому Киеву придётся несколько лет подряд готовить политические интриги для подвижек ситуации в свою пользу. Не думаю, что Украина сейчас может обеспечить такой класс игры, — сказал Арестович.

Ранее стало известно, что большинство жителей Украины уверены, что между их страной и Россией с 2014 года идёт война. Об этом свидетельствуют результаты общенационального исследования, проведённого социологической службой Центра Разумкова совместно с фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива.

Текущий конфликт с Россией назвали войной 71% респондентов. На западе страны так считает 91% опрошенных, на востоке — 48%. С этим мнением солидарность выразили 85% людей, голосовавших за действующего президента Владимира Зеленского. Аналогичной позиции придерживаются 88% сторонников экс-главы государства Петра Порошенко и 76% избирателей Юлии Тимошенко.