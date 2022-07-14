На Украине рассказали, что Зеленский пообещал Польше в обмен на ввод войск Экс-дипломат Ищенко: проект о статусе поляков внесен Зеленским для ввода войск Варшавой

Фото: President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Бывший украинский дипломат Ростислав Ищенко заявил, что президент Украины Владимир Зеленский согласился дать гражданам Польши особый статус с определённой целью. Ею является, считает он, ввод Варшавой войск на запад Украины, сообщает РИА Новости.

Эксперт отметил, что законопроект Верховная рада вскоре одобрит, после этого Украина станет протекторатом Польши.

В обмен Киев (Вашингтон с Лондоном тоже) рассчитывает увидеть тысяч двадцать польских войск на Западной Украине. Зеленскому это необходимо для того, чтобы перебросить тысяч тридцать имеющихся в западных областях регулярных украинских военнослужащих и тысяч 20–30 территориальной обороны на восточный фронт, — объяснил экс-дипломат.

По его мнению, в Варшаве вряд ли ограничатся лишь предложенными условиями, поляки рассчитывают оккупировать максимально возможную часть Украины.

Ранее стало известно, что секретарь СНБО Алексей Данилов заявил: Владимир Зеленский поставил задачу «освободить» всю территорию страны. Так секретарь СНБО прокомментировал слова министра обороны о подготовке плана наступления на юге Украины, отметив, что «одномоментно освободить» все территории не получится, вопрос во «времени и очерёдности».