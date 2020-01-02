Уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова просит российскую коллегу Татьяну Москалькову принять меры по допуску священника к арестованному в Крыму по подозрению в подготовке теракта Олегу Приходько.
Нашим согражданином поданы два ходатайства в администрацию пенитенциарного учреждения о допуске к нему священника, но ответа так и не получено, — написала омбудсмен в Facebook.
Ранее NEWS.ru писал, что Олег Приходько был задержан сотрудниками правоохранительных органов 9 октября в Крыму. В его гараже было найдено самодельное взрывное устройство, компоненты для его изготовления, а также бутылки с зажигательной смесью. По версии следствия, он планировал взрыв в административном здании на территории республики.
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