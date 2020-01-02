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Посол Польши в Киеве Бартош Цихоцкий и его израильский коллега Джоэл Лион считают оскорбительными праздничные мероприятия, посвящённые украинцам, пропагандировавшим чистки по этническому признаку. Дипломаты ждут от местных властей в столице страны и во Львовской области присоединения к «поиску правды» в данном вопросе.

Ведомства обеспокоены решением администрации Львовской области почтить память в 2020 году Андрея Мельника — одного из лидеров Организации украинских националистов (ОУН, запрещена в России), а также литератора Ивана Липы и...