На Украине продлили арест экс-военному, пытавшемуся угнать самолет ВКС РФ Пытавшийся угнать самолет РФ экс-военный ВСУ останется под арестом до 10 февраля

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Суд на Украине продлил срок нахождения под стражей для бывшего военного ВСУ Романа Червинского, сообщил телеканал «Суспильне». Летом 2022 года он пытался угнать самолет ВКС РФ, а в апреле 2023 года был задержан по обвинению в государственной измене и превышении служебных полномочий. Он пробудет под стражей до 10 февраля без права на залог.

Суд продлил меру пресечения бывшему исполняющему обязанности командира одной из частей сил спецопераций Червинскому — он будет находиться под стражей без права на залог до 10 февраля, — говорится в сообщении.

Служба безопасности Украины в апреле текущего года заявила, что провальная попытка угона российского самолета стала причиной ракетного удара по аэродрому Канатово. По словам ведомства, ответственны за это самовольно действовавшие военнослужащие.

Ранее сообщалось, что Лефортовский районный суд города Москвы продлил срок содержания под стражей журналиста московского бюро американской газеты The Wall Street Journal. Он был задержан сотрудниками ФСБ в марте 2023 года. По версии следствия, репортер собирал информацию о деятельности одного из оборонных предприятий.