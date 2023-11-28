Журналисту WSJ продлили арест по делу о шпионаже Суд продлил журналисту WSJ арест по делу о шпионаже до 30 января

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Эван Гершкович

Журналисту московского бюро американской газеты The Wall Street Journal Эвану Гершковичу продлили арест до 30 января 2024 года по делу о шпионаже, сообщили в пресс-службе суда. Срок ареста корреспондента на сегодняшний день составляет 10 месяцев.

Постановлением Лефортовского районного суда города Москвы от 28 ноября 2023 года продлен срок содержания под стражей в отношении Гершковича Эвана, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 276 УК РФ (шпионаж), на два месяца, а всего до 10 месяцев, то есть до 30 января 2024 года, — рассказали в суде.

Корреспондент московского бюро The Wall Street Journal Эван Гершкович был задержан сотрудниками ФСБ в Екатеринбурге в марте 2023 года. По версии следствия, мужчина собирал информацию о деятельности одного из оборонных предприятий. В предыдущий раз суд продлевал арест журналиста в конце августа на три месяца.

23 ноября президент США Джо Байден заявлял, что Белый дом не оставляет попыток по обмену заключенными между Соединенными Штатами и Россией. При этом координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби говорил, что Россия и США не ведут переговоров по освобождению американских граждан Уилана и Гершковича, о которых можно было бы говорить. Он отметил, что ему нечего сказать о возможном прогрессе в этом вопросе, несмотря на «активные усилия», предпринимаемые Вашингтоном.