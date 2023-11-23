Байден рассказал о работе по возращению Гершковича и Уилана в США Байден: США не сдаются в вопросе о возвращении Гершковича и Уилана из России

Фото: Shawn Thew - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Джо Байден

Белый дом не прекращает предпринимать усилия по возвращению на родину из России арестованного Эвана Гершковича и осужденного Пола Уилана, заявил президент США Джо Байден во время поездки в штат Массачусетс. Журналисты пресс-пула спросили американского лидера, есть ли у него послание для Гершковича и Уилана.

Мы не сдаемся, — ответил Байден.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявил, что Россия и США не ведут переговоров по освобождению американских граждан Уилана и Гершковича, о которых можно было бы говорить. Он отметил, что ему нечего сказать о возможном прогрессе в этом вопросе, несмотря на «активные усилия», предпринимаемые Вашингтоном.

До этого CNN cо ссылкой на представителя Госдепартамента сообщал, что Вашингтон сделал Москве серьезное предложение по обмену Пола Уилана. Также газета The Wall Street Journal писала со ссылкой на западных чиновников, что Россия планирует обменять двух арестованных американцев на Вадима Красикова, осужденного в Германии за убийство чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили.

Пол Уилан — ветеран морской пехоты США. Американца задержали в Москве в декабре 2018 года. По версии российского следствия, при себе у него была флешка с материалами, составляющими гостайну. В июне 2020 года Уилана приговорили к 16 годам строгого режима по делу о шпионаже.

Корреспондент московского бюро Wall Street Journal Эван Гершкович был задержан сотрудниками Федеральной службы безопасности России в Екатеринбурге в марте 2023 года. По версии следствия, мужчина собирал информацию о деятельности одного из предприятий, входящих в российский оборонно-промышленный комплекс.