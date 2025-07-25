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25 июля 2025 в 16:11

На Украине предупредили о риске полного истощения людских ресурсов ВСУ

Экс-нардеп Луценко: у ВСУ может не остаться никого на фронте через два года

Украинская армия рискует столкнуться с критической нехваткой личного состава в течение двух лет, заявил бывший депутат Верховной рады и действующий военный Игорь Луценко. Такой прогноз он сделал на основе анализа данных о мобилизации и потерях среди военнослужащих, передает «Страна.ua».

По словам Луценко, официальные цифры мобилизации не соответствуют реальности. Хотя в Раде заявляли о ежемесячном призыве 30 тысяч человек, фактически эта цифра, по оценкам экс-нардепа, составляет около 20 тысяч. При этом правоохранительные органы фиксируют 16-19 тысяч случаев уклонения от службы, а реальное количество таких случаев, предположительно, в пять раз выше.

Довольно консервативно можно предположить, что ежемесячное сокращение армии может составлять 10-15 тысяч человек. Еще одна «чистая гипотеза»: реально воюет, реально держит фронт — вовсе не «бумажный миллион». На деле, в лучшем случае, это 400-500 тысяч (из которых лишь малая часть находится на «нуле»). А возможно — и 300 тысяч. И при таком темпе через какие-нибудь два года — на фронте не останется никого, — заявил Луценко.

По его мнению, этот сценарий является еще оптимистичным. По его словам, ВСУ придется с этим столкнуться, если не предпринимать никаких изменений в текущей стратегии комплектования войск.

Ранее министр обороны Украины Денис Шмыгаль заявил, что власти обсуждают с представителями стран Евросоюза три ключевые потребности, которые испытывают ВСУ. По его словам, армия нуждается в масштабировании производства БПЛА-перехватчиков, дронах-камикадзе и беспилотниках дальнего радиуса действия.

Прежде бывший главнокомандующий вооруженными силами страны Валерий Залужный заявил, что размещение воинского контингента западных стран на территории Украины не имеет смысла. По его словам, для эффективного выполнения задач иностранные войска должны обладать реальными возможностями, которых сейчас нет.

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