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25 июля 2025 в 15:20

Власти Украины озвучили три главных потребности ВСУ

Шмыгаль назвал дальнобойные беспилотники одной из ключевых потребностей ВСУ

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети

Украинские власти обсуждают с представителями стран Евросоюза три ключевые потребности, которые испытывают ВСУ, передает заявление министра обороны государства Дениса Шмыгаля издание «РБК-Украина». По его словам, армия нуждается в масштабировании производства БПЛА-перехватчиков, дронах-камикадзе и беспилотниках дальнего радиуса действия.

В то же время он (Шмыгаль — NEWS.ru) назвал приоритетные потребности Сил обороны Украины: масштабирование производства перехватчиков; FPV-дроны; дальнобойные беспилотники, — говорится в материале.

Ранее Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой предположил, что украинские войска могли запустить ударные дроны по Сочи из Николаевской и Одесской областей. Используемые ВСУ беспилотники обладают дальностью полета до тысячи километров, ввиду чего они могут долетать до Краснодарского края из этих регионов или с территорий Херсонской области, подконтрольных Киеву.

Также он объяснил, что украинские БПЛА могли долететь до Сочи, находясь в слепой зоне средств ПВО из-за малой высоты полета. Подняться выше они уже могли вблизи береговой линии, предположил он.

Украина
ВСУ
БПЛА
дроны
беспилотники
Денис Шмыгаль
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